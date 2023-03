Toro-Bologna, non si scappa: caccia ai tre punti per tornare in quota Europa

TORINO - È una partita da dentro o fuori e Ivan Juric lo sa bene. Contro il Bologna, che sopravanza il Toro di quattro punti in classifica, è l’ultima occasione per non perdere di vista il settimo posto che, se l’Inter vincerà la Coppa Italia, potrebbe regalare l’accesso alla Conference League . Contro i rossoblù di Thiago Motta , comunque, non sarà facile. Il tecnico croato traccia la situazione attuale: «I ragazzi stanno bene. Ci siamo preparati, ci aspetta una partita difficile, loro hanno tanti giocatori di talento e con Thiago hanno alzato il livello. Il nostro spirito è quello di far bene nelle prossime 15 partite, a livello di gioco stiamo andando forte da un po’ di tempo ma ci mancano punti . Dobbiamo curare i particolari».

E ancora: «La stranezza è che subiamo poco e prendiamo tanti gol. È un momento così, non ci resta che lavorare. La difesa sta facendo bene, molto bene, ma non appena scappa qualcosa prendiamo gol. Gravillon? Sta andando bene. Vediamo se farlo partire subito. Il posto se lo giocano lui e Djidji». Sul prossimo avversario, Juric insiste: «Il Bologna ha forti giocatori, anche se in questi anni non è riuscito a conquistare l’Europa. Non è facile. Ma sono forti. E poi hanno Arnautovic che è un top, giocatore importante». Idee chiare anche sul caso Radonjic: «Noi in questi anni abbiamo spesso trovato giocatori con alti e bassi. Per lui adesso siamo al basso, ma spero si rialzi. Mi auguro che la situazione del derby gli serva: deve capire che nel calcio non ci sono solo dribbling e scatti, mi aspetto da lui che capisca queste cose. Certo che dobbiamo migliorare, però siamo sulla strada giusta. Anche Vanja (Milinkovic-Savic) sta crescendo, ma ancora commette qualche errore». Servono i tre punti, nient'altro, contro un Bologna che sta attraverso un gran bel periodo di forma.