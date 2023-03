Torino-Bologna, Juric: "Curioso di Gravillon. Radonjic? Con la Juve un basso clamoroso"

Torino-Bologna, Juric su Gravillon e Radonjic

I granata cercheranno di accorciare sul Bologna, settimo con quattro punti di vantaggio: "I rossoblù hanno giocatori di alto livello e hanno grandi pedine in tutti i reparti: Soumaoro e Lucumì concedono meno che in passato, Arnautovic è un top che già all'andata fece una grande partita". Nel Toro mancheranno i soliti infortunati Vlasic, Pellegri, Lazaro e Vieira, oltre allo squalificato Ricci, ma in difesa potrebbe esserci una novità: "Sono curioso di vedere Gravillon in partita ufficiale, si sta allenando molto bene - i complimenti per il centrale francese prelevato a gennaio dal Reims - e adesso vedremo se farlo giocare già in questa partita oppure più avanti". Tra gli osservati speciali al 'Filadelfia' c'era anche Radonjic, sostituito dopo appena 15 minuti durante il derby per l'atteggiamento sbagliato: "Ci sono alti e bassi, allo Stadium è stato un basso clamoroso - dice Juric sul serbo - e quando perdi una stracittadina per errori così, anche la squadra non lo accetta: è un grande peccato, ma si azzera e si riparte".