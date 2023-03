Per Verdi il Torino deve tifare Verona

Un altro nome importante che il Torino la scorsa estate non ha più ritenuto adatto al progetto è quello di Simone Verdi. Il trequartista, ceduto in prestito alla fine del mercato al Verona, finora non ha entusiasmato - appena 13 presenze (528 minuti in totale) e un gol - tanto che a gennaio stava per passare alla Salernitana, ma un intoppo ha bloccato l’operazione all’ultimo. Considerata la situazione di classifica del club gialloblù, l’eventuale acquisto di Verdi sarà legato alla permanenza in Serie A.