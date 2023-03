Torino, è pronto il piano per far tornare Izzo: contatti col Monza

TORINO- Davide Vagnati , sabato, era in tribuna a Monza per seguire Fabiano Parisi , 22 anni, forte terzino dell’ Empoli . Un giocatore che i granata avevano anche cercato di prendere a dicembre, elemento che in passato è stato allenato da Dionisi e in questo momento da Zanetti , due tecnici che sono nella lista di Cairo qualora Juric dovesse lasciare il Toro . Ma il giocatore piace anche al croato: ecco perché su di lui i granata andrebbero a prescindere anche se la concorrenza è forte e tra le squadre interessate c’èil Milan. Ma il Toro con il club toscano ha ottimi rapporti avendo fatto in passato diverse operazioni, l’ultima l’acquisto di Ricci per 8,5 milioni. E allora, considerando che Aina e Djidji difficilmente resteranno a Torino e Schuurs probabilmente verrà messo sul mercato è chiaro che i granata sin da questo momento devono cominciare a pensare a... difendersi .

Il futuro di Izzo: c'è il piano

E proprio in questo contesto sabato sera Vagnati ha incontrato i dirigenti del Monza per capire le intenzioni del club su Armando Izzo, giocatore che in Lombardia sta disputando una stagione di grandissimo splendore e contro l’Empoli è andato addirittura in gol. Il difensore è in prestito secco, senza nessun diritto o obbligo in caso di salvezza. Per lui i granata hanno incassato 500 milioni, risparmiando anche i soldi dell’ingaggio, oltre 3 milioni lordi. Detto questo, a luglio tornerà in granata a meno che il Monza non decida di acquistarlo. Palladino - per la cronaca - lo confermerebbe molto volentieri, però il Toro di sicuro non lo cederà a prezzi di saldo. Anzi: su di lui c’è un piano preciso. Il giocatore è ancora legato al Toro sino al giugno del 2024 e i granata sono pronti a proporgli un nuovo prolungamento fi no al 2025 con un ingaggio ridotto. Contratto più lungo ma a un milione a stagione contro il milione e 700.000 che percepisce in questo momento. Un ingaggio comunque importante per un giocatore che ha appena compiuto 31 anni. Il Toro, così, si ritroverebbe in casa un rinforzo importante. Tutto questo a meno che il Monza, vista l’ottima stagione del giocatore e il gradimento di Palladino, non decida di acquistarlo. E per lui i granata chiedono 4-5 milioni. Insomma, la partita Izzo è aperta. Di sicuro con la maglia del Monza il giocatore ha confermato di essere ancor un difensore di buon livello. Vagnati, incontrerà presto Galliani ,ma nel frattempo, da quel che ci risulta, ha già interpellato l’entourage del giocatore con la nuova proposta in ottica granata.