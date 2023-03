Toro, Radonjic si prepara per nuovi dribbling: un'altra chance col Napoli

TORINO - Yann Karamoh non ha recuperato dal problema che lo aveva costretto al forfait anche a Lecce, Aleksey Miranchuk si è invece fermato per un guaio muscolare: alla vigilia della partita contro il Napoli, Ivan Juric si è trovato a dover fare i conti con una situazione sulla trequarti tutt’altro che rosea. Non si può parlare di vera e propria emergenza solamente perché, proprio negli scorsi giorni, è tornato a completa disposizione Nikola Vlasic. I dubbi riguardo a una sua possibile titolarità contro il Napoli sono stati dissipati dalle condizioni di salute dei compagni di squadra: il croato giocherà dal primo minuto e al suo fianco potrebbe trovare spazio Nemanja Radonjic. Juric sta però anche valutando la possibilità di mescolare le carte e tenere il serbo come arma da sfruttare a partita in corso. Per un motivo o per un altro Radonjic è stato l’uomo copertina del Torino nelle ultime settimane: prima in negativo, per quella sostituzione nel derby appena quindici minuti dopo il suo ingresso in campo, poi in positivo, per l’ottima gara disputata a Lecce. «Una prestazione completa», l’ha definita Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Napoli. Radonjic non ha solamente dato il proprio contributo in fase offensiva (splendida la sua azione personale conclusa con l’assist per lo 0-2 di Antonio Sanabria) ma ha aiutato anche la squadra in fase di non possesso, rientrando e andando a disturbare gli avversari quando avevano il pallone. Ha insomma finalmente giocato come Juric da tempo gli chiedeva di fare. «A Lecce è stato il giocatore che ha corso di più, speriamo che continui così e che trovi quella continuità che non ha fi nora avuto», ha proseguito l’allenatore parlando sempre del suo numero 49.