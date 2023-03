Torino-Napoli, Juric perde Miranchuk: l'esito degli esami

TORINO - Aleksey Miranchuk salta la sfida tra Torino e Napoli in programma domenica alle 15. Il trequartista russo, come comunicato dalla società granata in una nota ufficiale: "Non sarà convocato. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio”. Un'assenza molto pesante per Ivan Juric che perde uno dei suoi migliori uomini proprio prima della sfida contro la capolista di Luciano Spalletti.

Torino, lo stadio ha bisogno di un restyling: il modello è il Betis

Torino, ecco quando potrebbe rientrare Miranchuk

L'ex Atalanta, dunque, dovrebbe ritornare dopo la pausa per le nazionali, con il Toro e i suoi tifosi che si augurano di rivederlo in campo già nel match del prossimo 3 aprile quando, nel posticipo di lunedì sera alle 20.45, i granata faranno visita al Sassuolo al Mapei Stadium. Miranchuk fin qui ha collezionato 22 presenze, 20 in campionato e due in Coppa Italia, mettendo a referto quattro gol e cinque assist tutti in Serie A. Nelle ultime uscite stava facendo molto bene, pertanto la sua assenza contro il Napoli potrebbe pesare come un macigno sul Torino di Ivan Juric.

Torino, così Vanja Milinkovic-Savic è diventato un leader