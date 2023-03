Torino, Lo Russo: "Cittadella granata? Sì, presto"

TORINO - Concretezza, volontà, impegni precisi, rapidità di azione e visioni lungimiranti, di ampio respiro. Non ha utilizzato queste parole, non si è lanciato in un elenco di richieste, ma restano scolpite nel suo pensiero e nel raggio dell’agire istituzionale: però il sindaco Stefano Lo Russo ha scelto di commentare l’incontro di domenica con Urbano Cairo e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, con frasi ispirate da spirito e istanze solo collaborative, sull’onda del dialoghi propositivi in corso da tempo tra la sua amministrazione e il presidente granata. Poi, è chiaro, le parole restano parole. Meravigliosi trampolini per fatti speciali, quando il buon fare segue il ben pensare. Stucchevoli giri in tondo, allorché invece servono soltanto a prendere tempo o inseguire secondi fini. E qui non alludiamo a quelle espresse ieri a Tuttosport dal sindaco di Torino: sta a Cairo dimostrare con i fatti di voler davvero procedere, trasformare in realtà (concretezza, appunto) quei buoni propositi datati una settimana fa. Quando disse in radio, sulle frequenze Rai di Gr Parlamento: «Abbiamo un’interlocuzione con il sindaco di Torino: sarebbe bello acquistare lo stadio. Mi farebbe molto piacere. Vorrei investire, se ci saranno le giuste condizioni, simili a quelle che ebbe la Juventus quando prese il Delle Alpi». Di qui il salto all’incontro nell’intervallo di Torino-Napoli, con Lo Russo e Cirio invitati dal presidente in un palco con lo chef Antonino Cannavacciuolo e il suo braccio destro, l’imprenditore Mimmo Caruso, che per il Torino ha realizzato l’area ristorazione al Filadelfia. «È stata anche una buona occasione per reincontrarsi di persona e fare rapidamente il punto delle diverse questioni sul tavolo, dallostadio Grande Torino al Filadelfia al Robaldo», ci ha detto il sindaco. «Il consolidamento della presenza granata è uno degli obiettivi del nostro mandato e ci stiamo lavorando in un clima collaborativo. La nostra amministrazione ci tiene infatti a costruire le condizioni perché il Toro possa avere presto una Cittadella granata».