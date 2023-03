Cairo, le 11 finali e un futuro Toro da costruire

TORINO - Urbano Cairo , presidente granata, ad un evento, ha parlato anche di Toro. E’ moderatamente soddisfatto del cammino della sua squadra ma da qui al termine del campionati si aspetta di più. Liofilizzando il discorso bene sul piano del gioco, un po’ meno per quanto riguarda la classifica. «Siamo di poco avanti rispetto allo scorso anno. Abbiamo fatto buone partite e ne mancano ancora 11, quindi bisogna vedere come andranno. Saranno 11 finali da giocare per vedere poi dove ci posizioneremo».

L'obiettivo è andare in Europa

Naturalmente il numero uno granata si aspetta un piazzamento diverso da quello attuale (11º posto con gli stessi punti, 37, di Bologna e Fiorentina). L’obiettivo è quello di arrivare settimi per poter sperare, nel caso l’Inter vinca la Coppa Italia, di partecipare alla prossima Conference League.

Cairo e il Torino del futuro

In questi giorni, assieme al direttore tecnico Davide Vagnati, Cairo sta cercando di impostare il futuro. Recentemente, domenica in occasione di Torino-Napoli, ha incontrato il procuratore di Singo per blindare l’esterno destro, un giocatore che piace a molti club. In attesa di capire come comportarsi con i prestiti con diritto di riscatto. Che sono tanti e tutti importanti oltre che onerosi: Vlasic, Miranchuk, Gravillon e Lazaro. Insomma, il lavoro non manca.