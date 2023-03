Nuovo Torino: prime scelte tra conferme, dubbi e partenze

TORINO - Prime scelte , prime decisioni , prime strategie: e prime comunicazioni a chi di dovere. Il tutto, con un secondo fi ne: che però è intimamente connesso ai piani di partenza. Ovvero favorire la permanenza di Juric , a fronte dei dubbi che il tecnico ha sulle reali intenzioni di Cairo di avviare un ulteriore processo di crescita, dopo il primo biennio con l’allenatore croato. Nei piani dei vertici granata vi è infatti compresa la necessità di individuare uno zoccolo duro attorno al quale costruire il Torino di domani. Del tutto evidente, poi, che la conclusione del campionato possa condizionare in qualche modo la campagna di raff orzamento: in specie se i granata approdassero ai preliminari di Conference attraverso il conseguimento del7° posto in campionato, la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter e la (chiacchierata) esclusione dalle Coppe internazionali della Juventus . Ma anche senza l’approdo in Europa, Cairo e Vagnati intendono dimostrare a Juric , in questa delicata fase (entro fine aprile il tecnico scioglierà le riserve), di nutrire adeguate ambizioni e di non avere più intenzione di replicare la diaspora di titolari della scorsa stagione, quando partirono (o furono lasciati partire) 6 o 7 colonne della prima squadra. Si sa, si è già detto più volte: se Cairo riuscirà a convincere fino in fondo Juric e se nessun’altra squadra più ricca e ambiziosa in Italia o all’estero (occhio all’Inghilterra) busserà alla porta del tecnico, il ciclo con Ivan potrà continuare. E pure con lo snodo di un prolungamento contrattuale (a quel punto strategico e utile a tutti) dall’attuale scadenza, 2024, al 2026 (come da proposte societarie; poi, nel caso, tra un anno si potrà sempre riparlare di rescissione concordata tra le parti, in caso di delusione ultraratifi cata: quanto Cairo e Vagnati vogliono evitare alla fi ne di questo campionato).

Il futuro tra conferme e partenze

Milinkovic-Savic confermato in porta (e con tanto di rinnovo contrattuale). In partenza Berisha, da gennaio nei fatti fuori rosa. Da valutare Gemello (giovane di proprietà: resterà come secondo oppure sarà mandato altrove perché giochi). In difesa, a meno di super offerte per Schuurs (più che probabili, comunque: in Premier lo seguono diversi club) l’unico praticamente sicuro di partire è Djidji, in scadenza già a giugno. Potrà essere sostituito da Gravillon (riscatto da 3,5 milioni). Naturalmente confermati Buongiorno e Zima. In bilico Rodriguez (braccetto difensivo o terzino sinistro): ha già 30 anni e il contratto in scadenza nel ‘24. Sulle fasce si prospetta una rivoluzione: Aina (in scadenza a giugno) vuole tornare in Inghilterra, Singo potrebbe essere ceduto per una ricca plusvalenza (lo segue la Roma), Lazaro dovrebbe venir riscattato (ma il Torino chiederà uno sconto all’Inter rispetto ai 6 milioni pattuiti), Vojvoda può restare e Bayeye sarà prestato o ceduto in Serie B. A centrocampo la fotografi a è destinata a cambiar poco: non saranno sul mercato né Ricci e né Ilic, mentre Linetty potrà rimanere come utile rincalzo. Idem Gineitis, giovane di talento da lanciare. A forte rischio di partenza a parametro zero, invece, è Adopo. Destinato a essere restituito alla Samp è Vieira, al momento. Sulla trequarti già si ragiona intorno a un prestito formativo per Seck. Le condizioni per il riscatto obbligatorio di Radonjic sono maturate da tempo (2 milioni), mentre l’acquisto di Vlasic e/o Miranchuk dipenderà sia dalla disponibilità a rilasciare sconti da parte del West Ham (l’Atalanta ha già detto no) sia dalla permanenza o meno di Juric. In attacco, Vagnati cerca un bomber da aggiungere a Sanabria e Pellegri (sullo spezzino Nzola si è mossa anche la Roma, mentre un’altra pista porta all’ucraino Dovbyk). Probabile il prolungamento contrattuale per Karamoh.