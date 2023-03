Toro, Radonjic abbonato agli esami. Juric vuole un'altra prova di maturità

TORINO - Gli esami non finiscono mai. Soprattutto per giocatori come Nemanja Radonjic, che hanno bisogno di verifi che periodiche per rendere al meglio. La discontinuità fi nora è stato il tratto distintivo dell'intera carriera, vissuta costantemente sulle montagne russe. Lampi di genio e colpi di testa, giocate da fuoriclasse e sbandate da ragazzino, approcci decisi e atteggiamenti svagati. Equilibrio non è una parola che caratterizza il vocabolario di Radonjic, ma si fa sempre in tempo a cambiare. Soprattutto a 27 anni, quando ormai il perdono grazie all'alibi della giovane età non si ottiene più così facilmente. Contro il Sassuolo, l'ex giocatore del Benfi ca dovrebbe scendere nuovamente in campo dall'inizio. Perché Miranchuk è ancora in fase di recupero dall'infortunio, mentre Karamoh non è al meglio della condizione. Così Rado vola verso una conferma che ha meritato soprattutto dopo la bellissima vittoria di Lecce, condita da un suo prezioso assist per Sanabria. Sarebbe delittuoso, infatti, giudicarlo dopo la prestazione contro il Napoli: salvare un solgiocatore del Toro, di fronte alla magnificenza della squadra di Luciano Spalletti, è un'impresa ardua. A tal punto da concedere l'assoluzione per tutti: troppa, infatti, la differenza di valori e stato di forma fra le due formazioni. Per Radonjic è tempo di spiccare defi nitivamente il volo: in granata ha fatto cose eccellenti, ma ha avuto anche dei passaggi a vuoto tremendi. Basti considerare che nel 2023 non ha ancora mai segnato: non è il suo principale mestiere far gol, ma da uno come lui ci si aspetta ben altra incidenza davanti al portiere. Radonjic, intanto, nei giorni scorsi ha ricaricato le batterie in nazionale. Il ct Stojkovic non lo perde di vista: vuole stimolarlo continuamente, perché sa che da lui può ricevere tantissimo in termini di resa. Era impossibile immaginarlo protagonista nelle sfi de contro Lituania e Montenegro: ha tanta gente davanti che sta molto meglio di lui e che col club si sta esprimendo su livelli più alti.