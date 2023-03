Torino, il futuro di Juric e di Vlasic: ecco il pensiero di Cairo

TORINO - Giornata importante in Lega calcio. E i protagonisti sfilano davanti ai microfoni schierati, a Milano. Urbano Cairo, presidente del Toro, non si sottrae all'argomento del momento ma va dritto sulla sua linea, in quanto al futuro del tecnico che chiede garanzie per rinnovare oltre il 2024: «Il futuro di Ivan Juric non è un tema, è con noi ancora per un anno. Riscatti? Vedremo dopo le ultime 11 partite, completiamo la stagione e decideremo. Izzo? Resta al Monza, anche se non c'è un diritto». In sintesi, nessuna certezza che i soldi per Vlasic, Miranchuk e Lazaro vengano tirati fuori.