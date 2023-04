Gli infortuni: il buco nero che inghiotte il Torino

TORINO- Il buco nero che inghiotte i granata ha colpito ancora: in un giorno solo sono stati fatti fuori altri due. E così il numero di infortuni da inizio campionato, 8 mesi or sono, sale a quota 33 in 27 giornate. Ma che la maggior parte dei guai sia comparsa durante gli allenamenti e non in partita è un dato di fatto. Peraltro, solitamente comune a tutte le squadre o quasi, in cui un calcio in cui l’atletismo e la durezza del lavoro infrasettimanale sono caratteristiche preponderanti. E quindi sempre più fisicamente stressanti e condizionanti. Piuttosto, è proprio quel totale a gettare ombre sinistre. «Dia un colpo di tosse e poi dica 33». Detto, fatto: lesione al soleo per Aina e trauma contusivo-distorsivo alla caviglia per Ilic. Ciao ciao e arrivederci a chissà quando. Nella migliore delle ipotesi il serbo tornerà contro la Roma, magari in panca: ma a oggi sarebbe un mezzo miracolo se saltasse soltanto il Sassuolo, lunedì. Mentre Aina, che in stagione aveva già perso 3 mesi per una lesione al bicipite femorale con complicazioni successive, ne avrà per altre 3 o 4 settimane. A Reggio Emilia non ci saranno neanche i lungodegenti Zima e Vieira. E Karamoh: più no che sì, a ieri non poteva ancora forzare. Qualche speranza in più per Miranchuk, ma poca roba: per la panchina, nel caso. Dove magari Lazaro tornerà a sedersi dopo una vita (10 partite saltate): però ce ne vuole ancora prima che ritrovi la forma. Il suo infortunio a inizio gennaio aprì una voragine, sulla fascia: l’austriaco era l’esterno dal rendimento migliore. Occhio poi a Pellegri: se entrerà nella ripresa sarà già una festa di per sé. Provate voi a non giocare una partita per 5 mesi di fila. Alla fine dell’andata, 24 infortuni complessivi e granata sul podio al 3° posto dopo il Milan e la Juventus, quest’anno altre “fabbriche” di infortuni a getto (quasi) continuo. Per la cronaca, il Toro si era piazzato bene (cioè male) anche nella classifica del numero di giocatori infortunatisi: 5° posto, con Spezia e Monza subito dietro a rossoneri e bianconeri.