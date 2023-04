Toro, dopo il Napoli un... quasi Napoli!

TORINO - In attesa di conoscere l’opinione di Juric (domani la conferenza stampa) sulle condizioni generali del Torino e di qualche giocatore in bilico, non al meglio (Miranchuk, Lazaro, Karamoh), si può cominciare a sottolineare le difficoltà che i granata troveranno lunedì, a Reggio Emilia. Il Sassuolo, infatti, che pure ha un punto in meno dei granata, da tempo sta viaggiando a una media record. Nel girone di ritorno (prime 8 giornate: non consideriamo le partite odierne, ovviamente), soltanto il Napoli ha conquistato più punti: 21. Gli emiliani di Dionisi, invece, 19, davanti ai 18 della Juventus, ai 15 della Lazio e ai 14 di Bologna e Fiorentina. Inter (13) e Monza (12) precedono il Toro, che nel ritorno ha portato a casa solo 11 punti in 8 incontri. Nono posto in questa specifica classifica per gli uomini di Juric, che dunque troveranno lunedì una squadra su di giri e, sulla carta, in ottima forma psicofisica (i giocatori emiliani arrivano da 4 vittorie di fila, hanno così eguagliato per la quarta volta il loro primato di successi consecutivi in un campionato di Serie A. Se battessero i granata, firmerebbero dunque un record per la società neroverde). Al contrario, il Torino è reduce dalla brutta botta col Napoli: una sconfitta interna pesante, 4 reti a zero per i futuri campioni d’Italia (in precedenza, vittorie contro Lecce e Bologna).