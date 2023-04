Torino, perché c'è un solo risultato a Reggio Emilia: il punto di Juric

TORINO - Ivan Juric presenta l'importantissima sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo: è una partita da vincere a tutti i costi per non salutare prima del tempo la speranza di raggiungere l'Europa grazie al settimo posto, con vista sulla Conference League. Anche perché Bologna e Fiorentina stanno volando e i neroverdi, vincendo, potrebbero addirittura superare i granata. Negli ultimi due mesi il Sassuolo ha fatto addirittura più punti dopo il Napoli. "Il Sassuolo - attacca il tecnico - ha grande qualità, appena sbagli ti punisce. Per noi sarà una partita difficile. Oltretutto non abbiamo Karamoh, Ilic e Aina. Per fortuna recuperiamo Miranchuk e Lazaro che sta molto meglio di quello che mi aspettavo".