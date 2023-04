Torino, Sanabria e Pellegri: 5 mesi dopo. Attenti a quei due, il remake

TORINO - A scanso di equivoci, Juric ha sottolineato una solare verità: «Da questa partita Pellegri ricomincia a essere una alternativa. Nelle partite precedenti», cioè a Lecce e contro il Napoli, «l’avevo portato in panchina, ma non ci contavo davvero». Invece, adesso. «Invece adesso sta ritrovando la continuità del lavoro». Benedetta pausa. «Sì, queste due settimane gli sono servite molto: nella prima ha anche potuto gestirsi, trovando le pause giuste per recuperare. Ha lavorato bene». E così Pietro Pellegri, per l’ennesima volta, torna a vivere: tanto quanto vive per giocare. Tra le prime partite e i primi gol col Genoa da ragazzino a 15, 16 anni, l’imbuto in cui era finito a Monaco, quei 6 mesi senza sale al Milan e i ripetuti stop and gol in granata dal gennaio del ‘22, l’attaccante genovese si scopre di nuovo protagonista, proprio perché vivo e vegeto. Protagonista persino in panchina, la destinazione della sua camminata odierna all’ingresso in campo. Però, per l’appunto, con un altro spirito: e la prospettiva, a meno di accadimenti strani, fuori dai cardini, di entrare nella ripresa per sparare di nuovo qualche cartuccia. Dentro Sanabria, al primo minuto: normale, giusto. E poi Pietro: pronto al cambio, nel 3-4-2-1 di Juric che non contempla il doppio attaccante, a meno di situazioni più uniche che rare. L’ultima volta che vedemmo Pellegri correre su un prato della Serie A fu 5 mesi or sono: 6 novembre, Bologna-Torino, fischio iniziale, scatto di Pietro su Medel, 2 secondi, una scivolata balorda sull’erba fradicia d’acqua, bagnata dagli idranti, e distorsione lampo. Poi i Mondiali, gli allenamenti, la lesione al bicipite femorale della coscia destra a cavallo di Natale e la ricaduta a gennaio sempre al Fila, quando lo spinsero a forzare: per cui immaginiamo pure l’eterno ritorno dei tormenti, il fastidio e la rabbia anche per lo stormo di commenti superfi ciali e aridi sulla sua integrità fisica che ormai da anni gli girano mezzo metro sopra la testa.