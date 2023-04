Torino, l’obiettivo di Ilic: almeno la panchina

TORINO - Subito dopo il fischio finale di Sassuolo - Torino , la testa di Valentino Lazaro si è immediatamente proiettata al futuro, alla partita contro la Roma nella quale vuole avere solamente un ruolo da comprimario. Ha lavorato duramente per recuperare al più presto dall’infortunio al legamento collaterale e ora, al Filadelfia , sta continuando a fare di tutto per ritrovare al più presto la miglior condizione in modo da poter giocare almeno una buona parte dei 900 minuti di campionato rimanenti: allenamento in campo ma anche il palestra e una sessione di crioterapia hanno scandito anche la giornata di ieri dell’esterno austriaco. Lavora sodo anche Pietro Pellegri , che nel finale di gara a Reggio Emilia si è rivisto in campo a distanza di cinque mesi dall’ultima volta e, come Lazaro, spera di poter essere il più possibile protagonista in questo finale di stagione.

Ilic, Juric spera di poterlo portare almeno in panchina

Protagonista sarà quasi certamente Ivan Ilic, ma il centrocampista serbo deve prima smaltire il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la partita contro i neroverdi: non è ancora rientrato in gruppo, però Juric nutre ancora la speranza di poterlo portare almeno inizialmente in panchina, per poi eventualmente schierarlo nella ripresa, come avvenuto con Aleksey Miranchuk contro il Sassuolo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire qualcosa in più riguardo ai tempi di recupero di Ilic. Diverso invece il discorso riguardante Ola Aina: anche il nigeriano è stato costretto a fermarsi nei giorni che hanno preceduto l’ultima partita di campionato, però avrà bisogno di più tempo per smaltire la lesione al soleo e contro la Roma certamente non ci sarà.