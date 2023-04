Belotti, Torino-Roma e la replica ai tifosi Toro: "Volevo solo vincere"

C’era un giocatore su cui ieri sera erano puntati tutti i riflettori, ed era inevitabile che fosse così: parliamo ovviamente di Andrea Belotti, il grande ex di Torino-Roma. Per sette anni il suo rapporto con i tifosi granata è stato di un amore forte e passionale ma quell’addio avvenuto in silenzio, senza una spiegazione o una parola da parte di colui che indossava la fascia da capitano ha creato più di una crepa nel rapporto. E quel rigore calciato all’andata l’ha anche peggiorato. I tifosi granata, si sa, sono divisi sul Gallo, tra chi nutre ancora un profondo affetto e gratitudine per quanto fatto con la maglia del Toro addosso, e chi invece ha tramutato il proprio sentimento in qualcosa di totalmente diverso. Ma allo stadio questa spaccatura non c’è stata, la posizione è stata solamente una: contestazione. Nessun applauso, al massimo indifferenza da parte di alcuni e tanti fischi dagli altri al momento della lettura del suo nome quando sono state annunciate le formazioni. Poi cori di contestazione con quel «Sei solo un gobbo di m...», gridato dalla Maratona e lo striscione che ha fatto capolino in curva quando è iniziata la partita. «Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare», si leggeva. Uno sfottò per quella panchina a cui lo ha destinato José Mourinho che lascia pochi dubbi sul sentimento provato dalla parte più calda della tifoseria, da chi per tutta la scorsa stagione non ha mai mancato di manifestare il proprio amore, anche quando Belotti non era in campo.