Miranchuk luce Toro: il no look e il riscatto

TORINO - Aleksej Miranchuk è la luce del Toro. Basta tornare indietro al match con la Salernitana, a quell'assist no look per Sanabria che ha messo a segno il gol dell'1-1 per capire la sua importanza. Adesso, i compagni si aggrappano al russo per provare la risalita per un posto nobile, che dia la qualificazione all'Europa. Samuele Ricci, ad esempio, su Instagram lo chiama "top player", giocando un po' sullo stile eccentrico fuori dal campo. "Mira" va riscattato: 12 milioni la cifra pattuita con l'Atalanta, chissà che lo sconto non sia possibile. Ora la palla va a Urbano Cairo che dovrà decidere se investire sul ragazzo o no. Le ultime partite serviranno anche per prendere la decisione in merito.