Lazio-Torino, Juric: “Sofferto poco. Radonjic? Ora è una persona seria”

ROMA - Dopo 2 pareggi e 2 sconfitte il Torino di Ivan Juric torna al successo in campionato e lo fa con il botto battendo a domicilio la Lazio seconda in classifica. Il gol di Ilic ha deciso l'incontro riportando 3 punti importanti in casa granata (10° posto a 42 punti), il commento dell'allenatore serbo: "Sono molto soddisfatto, abbiamo sofferto poco contro una Lazio di grandi giocatori e di gran gioco. La vittoria è super meritata. Tutta la squadra ha fatto una grande partita. Ilic? Ci mancava un centrocampista di piede sinistro, con lui riusciamo a sviluppare il gioco in modo diverso rispetto ai primi sei mesi. Ha un grande potenziale. Tutta la squadra comunque ha fatto molto bene, ha dominato proponendo un grande calcio, e sono stra-soddisfatto".