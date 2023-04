Torino: Festa della Liberazione con il Fila aperto

TORINO - Dopo aver realizzato il colpo grosso a Roma battendo meritatamente la Lazio grazie a un gol di Ilic , per il Toro è già tempo di concentrarsi sul prossimo appuntamento: avversaria, sabato alle 20.45 in casa dei granata, l’Atalanta. Per cementare ulteriormente il legame tra i tifosi e la squadra, domani - giorno della Festa della Liberazione - dalle 11.30 la società aprirà i cancelli del Filadelfia, così da consentire al popolo granata di assistere all’allenamento della squadra di Juric .

In casa il Toro affronterà anche Monza, Fiorentina e Inter

Un incontro che sarà utile sia per festeggiare la vittoria contro la Lazio, che per caricare i granata in vista dell’Atalanta. Una tra le quattro partite che il Toro affronterà in casa, da qui alla fine del campionato: al Grande Torino sono anche previste le sfide contro Monza, Fiorentina e Inter (all’ultima giornata). Samp, Verona e Spezia saranno invece incrociate in trasferta.