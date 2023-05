Torino, tutto l’amore al Filadelfia. E poi la salita a Superga

TORINO - Una città che si veste di granata, nel giorno del 74° anniversario della tragedia di Superga, per commemorare gli Invincibili di Superga. Figli di un destino troppo crudele, padri di una leggenda che non avrà mai fine. Le cerimonie cominceranno già alle 10.30, alla Quinta ampliazione del Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da via Varano): alla presenza dei familiari delle vittime, il cappellano granata don Riccardo Robella benedirà la lapide che reca i nomi delle 31 persone scomparse nell’incidente aereo. Alle 12.15, l’intitolazione del parco di piazza Tancredi Galimberti – vicino al Filadelfia – a Valentino Mazzola, capitano e simbolo di quella gloriosa squadra. Si potrà onorare la memoria degli Eroi di Superga anche al Filadelfia, dove il Torino diventò Grande. Alle 13 seduta di allenamento a porte aperte per la squadra allenata da Juric, dopo la vittoria di ieri a Genova e in previsione della partita casalinga di domenica contro il Monza (apertura del cortile alle 10). Al termine, tutto il Torino partirà alla volta di Superga. Al Colle, alle 17.03 (ora dello schianto) inizierà la funzione religiosa all’interno della Basilica. A seguire, giocatori e dirigenti si sposteranno nella zona posteriore per raggiungere la lapide dove cadde l’aereo: qui, come anticipato nei giorni scorsi, sarà Buongiorno – granata da sempre - a leggere i nomi dei Caduti.

Una mostra a Bologna Tante le iniziative a Torino e in tutta Italia. Oggi il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco – a Villa Claretta Assandri - aprirà le porte dalle 10 alle 14 in forma straordinaria: si potrà ammirare la collezione di cimeli che raccontano la gloriosa storia degli Invincibili e di tutto il Torino. Da Torino a San Pietro in Casale (Bologna): alle 10.30 sarà inaugurata la mostra fotografica “Su le maniche, capitan Valentino!”. Nata da un’idea di Marco Dall’Olio, la mostra è dedicata anche ad Alessandro Baroni, avvocato bolognese granatissimo.

In bici sul colle Per chi, invece, a Torino volesse abbinare il tifo granata allo sport praticato, alle 13.15 dal Filadelfia partirà “La Invincibili”, pedalata amatoriale per raggiungere la basilica di Superga su due ruote, intorno alle 16.30. L’iniziativa, già proposta nel 2022 dal gruppo Enjoyers, quest’anno ha guadagnato il patrocinio del Torino Fc. Il Fila con Tuttosport Stasera - alle 20.45 presso il Toro Club Bruino (Torino) in viale dei Tigli, in collaborazione con la libreria Belleville - la presentazione del bellissimo, struggente libro sulla vita del e nel “vecchio” Filadelfia raccontata dall’ex primavera Danilo Careglio, cresciuto negli Anni 80 con tutti i maestri e i ragazzi granata fino all’incontro con l’immenso Sergio Vatta, e scritto con il giornalista Marco Margrita. Presenterà l’evento il nostro Andrea Pavan, che quei giorni e quelle emozioni ha vissuto, quel cortile ha calcato, quegli spogliatoi frequentato. “Fila, un sogno color granata” (Marcovalerio Edizioni/Vita Editrice) è un racconto che va oltre la solita narrativa didascalica e magari un po’ retorica. È un romanzo di calcio e di vita, a tratti anche molto divertente, con una serie di aneddoti, personaggi e retroscena davvero gustosi e spesso commoventi, sempre sul filo sotteso della memoria e del rispetto per la storia e gli insegnamenti del Grande Torino. Gli appassionati di “quel” Toro ruspante, vero, orgoglioso e vivo ne saranno entusiasti. Domani concerto granata Domani, spazio alla musica. Alle 22 all’Hiroshima Mon Amour di Torino si terrà il concerto dei Bull Brigade, band punk torinese (e torinista) che per celebrare i 15 anni di carriera ha pubblicato la ristampa in vinile in edizione limitata del primo disco “Strade smarrite”. Sul palco è prevista anche una riedizione della canzone “Sulla collina”, da anni trasmessa al Grande Torino durante le partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA