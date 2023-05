Belotti ricorda il Grande Torino: "Gli eroi sono sempre immortali"

Gravina: "Quel Torino superò il confine tra mito e leggenda"

Grande Torino, l'omaggio di Belotti

Il "gallo" Belotti ha deciso di onorare la memoria del Grande Torino con una foto pubblicata sul suo account Instagram. Nello scatto si vede lui in un momento di raccoglimento proprio dinnanzi alla parete dedicata alla squadra del 1949. Testo del post, una celebre citazione di Indro Montanelli: "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta". Impossibile per lui, che ha vissuto sette anni al Torino, restare indifferente in una giornata così.

Grande Torino, il messaggio di Infantino