Juric, conferenza Torino-Monza: Superga, Palladino e come sta Schuurs

Dopo una considerazione su Superga : "Il 4 maggio è sempre una grande emozione, è bello vedere così tanta gente", Juric ha proseguito: "Sono estremamente soddisfatto del nostro cammino, ora ci mancano cinque battaglie. Dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo. Non siamo una squadra da Europa League , siamo sempre stati al massimo. Se fossimo una grande squadra saremmo in alto con la Juve , il Milan e le altre". Un giudizio su Miranchuk e non solo: "Sta facendo bene, lo vedo felice e sorridente, spero che sia determinante. L'altro giorno mi è piaciuto molto Seck ". Sulle gerarchie in attacco: " Sanabria è il nostro attaccante di riferimento, Pellegri deve ritrovare la condizione migliore".

Torino, Juric: "Palladino? C'è amicizia e stima"

Successivamente, sul tecnico del Monza Palladino: "Abbiamo giocato insieme, c'è amicizia e stima, condividiamo le stesse idee e lui sta facendo benissimo. Tutti noi allievi di Gasperini arriveremo in alto". Poi, sugli infortuni della squadra Juric dichiara: "Una cosa molto importante è il motore dei giocatori. Si parla sempre di allenamenti intensi, io credo che questo concetto abbia bloccato tantissimi ragazzi in Italia, in altri sport si lavora il triplo" per poi concludere: "A Mantova, Crotone e Verona, i giocatori li ammazzavo. Il volume del lavoro era il 50% più alto rispetto a quest'anno e a parte Kumbulla non abbiamo avuto problemi. In Italia siamo a livelli più bassi rispetto agli altri campionati, stiamo buttando via i giovani così".