Juric post Torino-Monza: "Sono sbalordito, rigore su Ricci netto!"

TORINO - Pareggio amaro quello del Torino di Ivan Juric raggiunto all'86' dal Monza con la rete di Caprari, un 1-1 che porta entrambe le squadre a quota 46 punti al 9° e 10° posto con i granata che contestano la decisione del direttore di gara nel finale di partita non assegando il rigore sul contatto Rovella-Ricci . Le parole di sconforto dell'allenatore serbo ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Sono sbalordito. Mi sembra un rigore netto, chiaro. Ricci è davanti a Rovella, che lo ha perso, non sa che fare, lo strattona e lo butta giù. L'arbitro ha deciso così, inutile parlare, ma il rammarico rimane".

Torino, Juric sulla partita e i punti persi nel finale

"Grande partita, dominata per il primo e gran parte del secondo. Normale soffrire un po', c'è grande rammarico per i ragazzi, se la sono meritata. Potevamo fare più gol, purtroppo non siamo riusciti ed è successo quello che è successo - sui punti persi negli ultimi 5 minuti in questa stagione - Non è una coincidenza quando succede spesso. Non so che dire, mi sembra che ci manca un po' di furbizia. C'è da pensare"

Torino, Juric su Buongiorno e Sanabria

"Buongiorno sta crescendo benissimo, sono veramente soddisfatto di lui. Riesce a fare bene il terzo e il centrale. Gioca con personalità, fisicità e concentrazione. In due anni ha fatto passi avanti notevoli. Con Sanabria a volte ci vuole tempo. Ho smesso di chiedergli cose che non fa benissimo, lo lascio giocare per le sue caratteristiche. Sta in un momento fantastico, ha spirito. Sta diventando un attaccante forte".