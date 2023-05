Toro, difesa blindata anche senza Schuurs. Buongiorno leader

TORINO - Ivan Juric sta preparando l’importantissima trasferta di Verona dove i granata si giocano la possibilità di conquistare l’ottavo posto e, quindi, sperare nella qualificazione alla Conference League. Dal Filadelfia non arrivano buone notizie sul conto di Perr Schuurs . Anche oggi l’olandese si è allenato a parte e difficilmente, a questo punto, sarà disponibile per il match tanto atteso. Al massimo potrebbe andare in panchina, forse. Ma in difesa il tecnico croato è a posto visto che Alessandro Buongiorno sta attraversando un ottimo momento di forma e quindi può tranquillamente essere confermato al centro della difesa con Djidji a destra e Rodriguez a sinistra.

Karamoh la variabile per Verona

Non dovrebbero esserci problemi di formazione visto che i giocatori scesi in campo contro il Monza hanno dimostrato di stare bene. Ricci e Ilic a centrocampo non si toccano, rientra Singo che ha scontato il turno di squalifica e in avanti Sanabria va alla caccia di altri gol. Miranchuk e Vlasic dovrebbero essere i trequartista ma attenzione a Karamoh che il tecnico croato tiene sempre in grande considerazione.