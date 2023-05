Torino, piace Amdouni: numeri super e grandi prestazioni in Conference

Il mercato del Toro inizia a muoversi. Normale che sia così, soprattutto in questa fase: la stagione sta per volgere al termine e così Davide Vagnati è alla ricerca di profili da inserire nella rosa granata. Muoversi adesso, senza attendere l’arrivo dei mesi estivi, rappresenta sicuramente un vantaggio. Negli ultimi giorni è spuntato un nome sul taccuino del dt: quello di Zeki Amdouni. Un trequartista molto interessante, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Basilea (è in prestito dal Losanna, ma a marzo è già stato perfezionato il riscatto per un cifra di poco inferiore a 4 milioni di euro).

Amdouni, protagonista in Conference League Per informazioni di prima mano chiedere alla Fiorentina, che in Conference League lo ha dovuto affrontare. Amdouni ha infatti realizzato al Franchi la rete del 2-1, che ha permesso agli svizzeri di avvicinarsi tantissimo alla finale di una competizione in cui il trequartista ha realizzato 6 gol in 10 partite. Tutti nella fase a eliminazione diretta: segnale inequivocabile di un elemento che ha spalle abbastanza larghe per giocare partite da dentro o fuori senza paura. Il Toro, secondo Dazn, starebbe seguendo da vicino Amdouni, classe 2000 che ha rapito l’attenzione di Juric. Il tecnico, da sempre, è molto sensibile al fascino dei giocatori in grado di esaltarsi negli ultimi trenta metri. Per questo non stupisce che i granata monitorino uno dei talenti più interessanti d’Europa. Il focus di Vagnati, poi, è sicuramente rivolto alla trequarti. Uno dei reparti che, con vista sulla prossima stagione, risulta fra i più precari: il futuro di Vlasic e Miranchuk, infatti, è ancora avvolto da tanta incertezza. Perché i rispettivi cartellini hanno un costo alto, che stride con la resa altalenante di entrambi.

Il profilo di Amdouni Per cui il Toro, senza farne mistero, si guarda intorno. Amdouni rispecchia l’insieme delle caratteristiche che farebbero comodo a Juric: salta l’uomo, ha una buona struttura fisica ed è già abituato a giocare gare di spessore internazionale. In questa stagione al Basilea è esploso: 17 gol in 47 partite complessive rappresentano un bottino invidiabile per un ragazzo di 23 anni. Numeri che hanno attirato l’attenzione anche della nazionale: con la Svizzera, il 25 marzo, ha segnato la sua prima rete contro la Bielorussia. Su Amdouni sono vigili pure molti club di Bundesliga: fra questi spiccano Wolfsburg e Union Berlin. Difficilmente il Basilea se ne priverà per meno di 15 milioni.

