Grande Toro, ottavo successo fuori e 8° posto in classifica!

Un grandissimo Toro, per quanto scialacquatore nella ripresa, si impone anche a Verona (ottava vittoria in trasferta, come non capitava dalla stagione 1976-77) e vola da solo a quota 49 punti, in attesa delle partite delle concorrenti dirette all’ottavo posto, che può significare i preliminari di Conference League (se l’Inter vince la Coppa Italia e se i processi sportivi a carico della Juventus faranno crollare i bianconeri in classifica). Un dominio quasi assoluto quello del granata, tatticamente e sull’onda della miglior cifra tecnica. Maturità, voglia di portare a casa la vittoria a ogni costo, buona forma atletica. Se non fosse per le occasioni sprecate nella ripresa (dopo lo splendido gol di Vlasic nel primo tempo), con sofferenza finale allegata davanti a un Verona disperatamente in avanti… (in ogni caso, i veneti restano ampiamente in corsa per la salvezza, nonostante la sconfitta).