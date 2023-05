Torino, Sanabria e la visita. Pellegri si scalda per la Fiorentina

TORINO - Domani giornata importante per Tonny Sanabria, uscito dal campo prima del tempo a Verona per un problema muscolare. Il paraguaiano, infatti, verrà sottoposto agli accertamenti del caso per capire se potrà recuperare in tempo in vista della sfida con la Fiorentina, vero e proprio spareggio per l’ottavo posto e quindi la concreta possibilità di partecipare alla prossima Conference League.

Torino, Juric ha il piano B

Il Toro, ovviamente, spera di recuperarlo ma intanto ha recuperato in pieno il giovane Pietro Pellegri che al Bentegodi, da subentrato, ha fatto molto bene ed è pronto per partire dal primo minuto. La squadra riprenderà la preparazione domani al Filadelfia con il morale alto per l’ultimo successo in campionato in un campo difficile.

Torino e il conto in sospeso con la Fiorentina

E poi per la sfida con i viola c’è uno stimolo in più: quello di “vendicare” l'eliminazione in Coppa Italia, un ferita ancora aperta visto che Juric la ricorda spesso con rammarico. Quindi c’è tanta voglia di successo. Il Toro, battendo la Fiorentina davanti ai propri tifosi farebbe un bel salto in avanti: successivamente andrà a La Spezia e nell’ultima di campionato affronterà l’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League (se la conquisterà come sembra visto il 2-0 dell’andata) e magari con il posto in Champions già prenotato. Ecco perché la partita di domenica è, probabilmente, quella decisiva. Da dentro o fuori.