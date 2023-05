Torino, Juric da record e l'obiettivo nel mirino

TORINO - L'anno scorso il Torino di Ivan Juric chiuse al decimo posto in classifica con 50 punti e fu anche il primato del tecnico nella sua carriera in Serie A. Adesso, a 3 giornate dalla fine, i granata sono già a quota 49 punti, insieme con la Fiorentina (prossimo avversario in casa, domenica) e il Monza. Morale: sono altissime le possibilità che Juric chiuda la sua seconda stagione in granata a livelli migliori, più alti, con ulteriori progressi. Una vittoria contro i viola lo sancirebbe già.

Il piano del Torino e i processi

Poi il Toro andrà a giocare a La Spezia e chiuderà la stagione con l'Inter in casa. L'ottavo posto può portare ai preliminari di Conference, se l'Inter vincerà la Coppa Italia proprio contro i viola e se i processi sportivi puniranno pesantemente la Juventus facendola scivolare in classifica fuori dalle Coppe. La classifica avulsa tra Torino, Fiorentina e Monza vede in questo momento i granata avanti: 4 punti conquistati contro i brianzoli e quella vittoria esterna a Firenze in campionato all'andata, in attesa della gara di domenica, vero e proprio spareggio.