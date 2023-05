Il Torino e i rigori negati, più rispetto dagli arbitri

TORINO - Sarà Luca Massimi della sezione Aia di Termoli ad arbitrare il Torino e la Fiorentina, domenica. Con lui gli assistenti Imperiale e Miniutti. Il quarto uomo sarà Maggioni, al VAR ci sarà La Penna con Paganessi Avar. Speriamo di dover parlare di loro, alla fine della partita, ma esclusivamente dei giocatori in campo e delle scelte degli allenatori in panchina. Con Commisso che 24 ore fa ha di nuovo attaccato duramente Cairo, e a fronte dell'importanza di questa partita che risuona come uno spareggio per l'8° posto, l'ultima cosa di cui si può sentire la necessità è di nuovi svarioni arbitrali.