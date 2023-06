Torino, Ilic e Miranchuk pronti per l'Inter: c'è il vento dell'Est

Un serbo e un russo. Il vento proveniente dall'est Europa soffi a sul Toro. C'è ancora un ottavo posto da conquistare, in un duello contro l'Inter in cui la qualità di Ivan Ilic e Aleksej Miranchuk può fare la diff erenza. Gente che riesce a dare del tu al pallone, gente che adesso è chiamata a prendersi una grande responsabilità: quella di trascinare i granata verso un piazzamento che - al netto delle decisioni che prenderà la Uefa sull'esclusione dalle competizioni europee della Juventus - può portare a una qualifi cazione alla prossima Conference League, distante appena tre punti o forse anche meno: in ogni caso, lo sappiamo, il Toro è pienamente padrone del proprio destino. Ivan Juric si aggrappa ai talenti più puri di cui dispone. Partendo da Ilic, un giocatore che ha voluto fortemente. Conosceva i tanti pregi e i pochi difetti del centrocampista classe 2001: lo ha allevato ai tempi del Verona e gli ha dato uno status prestigioso in Serie A. Non è un caso che prima che lo prendesse il Toro su di lui ci fosse la Lazio. Ilic, poi, ha messo la voglia di ritrovare Juric davanti a tutto. Davanti anche al Marsiglia di Tudor, che lo avrebbe volentieri accolto dopo aver completato la sua maturazione nella passata stagione, e alla prospettiva di giocarsi il titolo di Francia col Psg. Dopo un avvio stentato dettato da una caviglia sinistra in disordine, Ilic ha dimostrato tutto il proprio valore. Il Toro lo ha pagato 16 milioni e nel girone di ritorno l'upgrade si è visto, soprattutto da marzo in poi. I granata gestiscono meglio il pallone, sanno giocare in orizzontale e colpire in verticale. In mezzo la coppia champagne con Ricci è una delle più meglio assortite della Se-rie A. Per questo oggi Ilic è un giocatore indispensabile. Contro l'Inter dovrà essere il padrone del centrocampo. E magari provare a pungere in zona gol: in campionato ha già lasciato il segno contro Lazio e Spezia e in questo momento vive una fase di piena fiducia. Si è fatto subito voler bene dall'ambiente granata e adesso lavora per trascinare i compagni all'ottavo posto, non lasciando nulla di intentato e sperando di vivere le emozioni del palcoscenico europeo già l'anno prossimo. Ilic è punto fermo del Toro, una delle certezze anche del futuro.