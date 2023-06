Juric dopo Torino-Inter: "Futuro? Devo parlare con il presidente"

"C'è grandissimo orgoglio perché ad agosto siamo partiti con mille difficoltà. I ragazzi non hanno mai mollato, dispiace non aver ottenuto l'ottavo posto in classifica. I ragazzi hanno lavorato duramente quest'anno e ci sono ancora margini di miglioramento nel gioco. Possiamo crescere tanto, però sono veramente molto contento e orgoglioso di come si sia creato questo gruppo". E' il commento di Ivan Juric a Dazn dopo la sconfitta del suo Torino contro l'Inter .

Le parole di Juric dopo Torino-Inter

Il tecnico granata ha aggiunto: "C'è grande differenza tra noi e le altre otto, come struttura della squadra. Dove noi dobbiamo essere perfetti è nel lavoro, penso che siamo bravi abbastanza su come far crescere i ragazzi nel lavoro, sia individualmente che come gruppo. Poi c'è da alzare il livello dello staff medico per avere meno infortuni. Non possiamo competere con loro ma possiamo avvicinarci". Infine Juric, dopo l'ultima di campionato, ha parlato di futuro: "Dovrò parlare con il presidente e capire cosa pensa del futuro: poi possiamo decidere. Domani facciamo riunione e vediamo cosa propone, io alla fine devo ringraziarlo perché mi ha permesso di lavorare in autonomia totale e ascoltando le mie idee sul lavoro, ma vorrei alzare l'asticella".