Toro, dopo la conferma di Juric si deve accelerare pure sugli impianti

TORINO - La prima buona notizia è arrivata: Ivan Juric resta al Toro e questa è una garanzia di competitività. E adesso si deve andare oltre. I tifosi meritano rispetto, i tifosi vogliono sapere che cosa prevede il futuro della squadra perché giustamente pretendono di più. Quest’anno, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno accarezzato la possibilità di vedere la loro squadra del cuore andare in Europa e nonostante l’ultima delusione contro l’Inter hanno applaudito i giocatori. Mai li hanno lasciati soli, nemmeno nei momenti più tristi. Nella loro testa, in questo momento, c’è il desiderio di sapere che fine faranno i prestiti (con diritto di riscatto) che quest’anno hanno fatto bene: Vlasic e Miranchuk in alcune circostanze hanno fatto la differenza, Lazaro anche. Il fatto di sapere che l’allenatore proseguirà il suo discorso con il club li tranquillizza, perché in lui vedono il bel gioco e l’ambizione di poter alzare la testa e vedere la squadra lottare per le posizioni più prestigiose. Ma, indipendentemente dalla conferma di Juric, il nuovo corso del Torino dovrà tenere in stretta considerazione il problema degli impianti: dallo stadio, passando al Filadelfia, per arrivare al Robaldo di cui il settore giovanile ha tanto bisogno per raggruppare i suoi ragazzi in giro per il Piemonte.