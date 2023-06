Torino, Cairo: "Juric resta, sicuramente sì”. E su Miranchuk e Vlasic...

TORINO - Urbaino Cairo ha parlato del futuro di Ivan Juric a fine gara dopo la sconfitta interna contro l' Inter che ha privato la squadra granata dell'ottavo posto. Il presidente del Toro ha ha dichiarato: "Juric resta, sicuramente sì". Poi sul tema dei riscatti, invece, bisognerà ancora discutere: "Vedremo per Miranchuk e Vlasic , c'è tutto il tempo per fare le cose".

Cairo sulla stagione del Torino

Urbano Cairo ha concluso il suo intervento commentando la stagione del Toro che ha fallito l'aggancio all'ottavo posto in classifica: "E' stata una buona stagione, abbiamo fatto tre punti in più di un anno fa ed è un peccato per oggi, ma rimango comunque soddisfatto".