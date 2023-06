Il Toro in pole per Bellanova. Ecco le novità anche sull'Inter

TORINO. Bellanova è stato uno degli azzurrini migliori nel corso delle 3 partite disputate dall'Under 21 all’Europeo, conclusosi nel modo peggiore, con una bruciante eliminazione dopo la fase a gironi. Una grande delusione, che ora però spalanca le porte del mercato in anticipo per il terzino destro di spinta, di proprietà del Cagliari, reduce da una stagione in prestito nell’Inter. Il Torino, come si sa, ha definito la compravendita dell’esterno sulla base di 8 milioni di euro più bonus. Accordo con il club sardo. Ora che l’Europeo è finito, il ragazzo dovrà sciogliere le riserve. L’Inter ha comunicato al Cagliari di non avere intenzione di investire la stessa cifra, al momento. Nel caso, più avanti nel tempo, ma riducendo la spesa con l’inserimento di una giovane contropartita. Ciò pone il Torino in vantaggio, davanti alla società isolana. Ma Vagnati deve ancora trovare l’accordo con Bellanova: in discussione cifre e premi legati all’ingaggio. Il dt è fiducioso di riuscire a convincere il ragazzo, che a Torino partirebbe da titolare, oltretutto. A Milano, invece, continuerebbe a essere in partenza una riserva, per quanto stimata, apprezzata da Inzaghi. Sono giorni decisivi, questi che ora si aprono, per la definizione dell’operazione. Mentre Vagnati non abbandona le piste alternative, da Mazzocchi della Salernitana a Holm dello Spezia a Birindelli del Monza. Intanto il Milan è tornato a farsi vivo per Singo, non incedibile per il Torino (scadenza 2024, prolungamento al momento non praticabile).