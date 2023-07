Toro, la passione granata anche in montagna. Con un idolo indiscusso

INVIATO A PINZOLO - Piano piano i tifosi del Toro stanno raggiungendo Pinzolo per seguire i propri beniamini e nessuno, di quelli già presenti, si nega un blitz allo store granata per acquistare una maglietta. La più venduta, udite udite, è quella di Alessandro Buongiorno. «In lui - spiegano i responsabili dello store - la gente vede l’incarnazione granata. Alessandro è nato al Torino e si è legato per tanti anni al Toro, diventerà la bandiera». E allora tutti ad acquistare la maglia del nuovo capitano. La fascia resterà a lui anche se Rodriguez dovesse rimanere.