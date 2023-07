Il Toro di Bellanova: corse a Pinzolo. E Singo?

INVIATO A PINZOLO - Primo giorno di ritiro per Raoul Bellanova, il terzino acquistato dall'Inter che si è aggregato al gruppo solo ieri sera dopo aver disputato la fase finale dei campionati europei finiti male per gli azzurrini. Il giocatore è stato preso per sostituire Singo che, però, al momento non è stato ancora ceduto. Ieri Juric ha parlato a lungo con lui: che stia provando a convincerlo a prolungare il contratto? Se riuscisse nell'impresa, come è successo per Djidji, uno tra Bellanova e Singo verrebbe spostato sulla sinistra e il tecnico croato avrebbe a disposizione due frecce importanti. Ma al momento è difficile che l'esterno ivoriano resti. Su di lui c'è forte il Milan ma al momento la trattativa è ferma. Al momento, oltre al portiere Popa e a Bellanova, non ci sono volti nuovi in casa granata. E Juric freme.

Juric, i nuovi acquisti e Moretti

Domani c'è la festa in piazza con i soli Bellanova e Popa. E forse Tameze. che è atteso alla stretta finale..