Sanabria deve prendersi il Torino. Il mercato resta vivo

TORINO - Domani, ore 17, Toro a Reims per la seconda trasferta francese dopo il promettente pari di Lens (0-0) contro una squadra che disputerà la prossima Champions League: nel primo test transalpino i granata hanno confermato di avere una difesa di ferro: Perr Schuurs e Alessandro Buongiorno, per l’esattezza, stanno facendo la differenza. Già la passata stagione la retroguardia granata è stata una delle meno perforate del campionato e con un anno di lavoro in più è diventata ancora più forte. Praticamente un muro. Domani, però, Ivan Juric si aspetta dei passi in avanti da parte dell’attacco, soprattutto da Tonny Sanabria che aveva chiuso lo scorso campionato con 12 reti (record assoluto) ma che in questo inizio sta incontrando diverse difficoltà. “Lavoreremo per portarlo al top” ha detto Juric al termine del ritiro e la partita di oggi a Reims può servire proprio a questo.