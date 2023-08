Champagne Toro, il duo Ricci-Ilic per rendere frizzante la sfida al Reims

Chi si intende di vini conosce Reims perché è la capitale dello champagne. Ed è in questa cornice che oggi pomeriggio il Torino scenderà in campo nell’ultima amichevole estiva proprio contro la squadra locale: lo Stade de Reims, formazione che ha chiuso l’ultima Ligue 1 all’undicesimo posto in classifica (il calcio d’inizio è alle ore 17). Il riferimento al celebre vino francese non è casuale: la partita di oggi sarà infatti un test importante per quella che Ivan Juric aveva definito la «coppia champagne» del centrocampo granata: Samuele Ricci e Ivan Ilic . Sono due giocatori da cui ci aspetta molto nel corso della stagione ma, nelle prime uscite stagionali, sono apparsi entrambi ancora lontani dalla miglior condizione. L’azzurro dalla sua ha l’alibi di aver cominciato in ritardo la preparazione. Dopo aver disputato l’Europeo Under 21 ha avuto qualche giorno in più di vacanza e si è unito ai compagni in ritiro solamente un paio di settimane più tardi: comprensibile che abbia bisogno di maggiore tempo per tornare al top. Ilic ha invece un po’ patito i carichi di lavoro delle prime settimane e quando ha giocato non è sembrato il giocatore conosciuto nella prima parte dell’anno. Nulla di allarmante comunque, è qualcosa che nel calcio d’agosto si è sempre visto. A Ricci e Ilic ora però Juric chiede di alzare i ritmi, anche perché fra poco più di una settimana si inizierà a fare sul serio: lunedì 14 agosto il Torino esordirà in Coppa Italia contro uno tra FeralpiSalò e Vicenza (questa sera si conoscerà il nome dell’avversaria), una settimana dopo comincerà invece il campionato con la sfida contro il Cagliari. Al termine dell’amichevole contro il Reims la formazione granata farà ritorno a Torino e nei prossimi giorni tornerà a lavorare al Filadelfia.

Torino, il centrocampo

Tornando ai due centrocampisti, quello che chiede Juric a Ricci a Ilic è di dare maggiore qualità e velocità al gioco della squadra, ma per interpretare al meglio il proprio ruolo per i due sarà importante ritrovare la migliore condizione fisica, necessaria per gli inserimenti in avanti a cui sono chiamati nei novanta minuti. L’amichevole contro lo Stade de Reims sarà inoltre un test importante anche per gli attaccanti, visto che Antonio Sanabria sia Pietro Pellegri non hanno ancora segnato in questo precampionato: oggi dovrebbe essere l’italiano a guidare l’attacco, supportato da due tra Simone Verdi, Yann Karamoh e Nemanja Radonjic (il serbo è l’unico dei calciatori del reparto offensivo ad aver segnato, escludendo il Primavera Zanos Savva). Il reparto che finora ha dato le maggiori garanzie è invece la difesa, con il terzetto composto da Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez che è già parso in forma campionato. Contro lo Stade de Reims potrebbe poi rivedersi sulla fascia destra, dall'inizio o a partita in corso, il neoacquisto Raoul Bellanova che, in via precauzionale, aveva saltato la precedente amichevole contro il Lens per via di un sovraccarico muscolare.