Con Lazaro il Toro mette la freccia. E Juric ha le alternative

TORINO - Arriva anche Valentino Lazaro per la felicità (anche) di Ivan Juric: Davide Vagnati ha praticamente chiuso con l’Inter. Quattro milioni alla società nerazzurra e quattro anni di contratto al giocatore. Così i granata, rispetto ai 6 milioni che dovevano sborsare per esercitare il diritto di riscatto, negano risparmiati 2. Adesso è giocatore, così come Nikola Vlasic, di proprietà granata sotto tutti i punti di vista. Un bel colpo, non c’è che dire.