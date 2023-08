Torino: a San Siro con il Milan la verifica sull'attacco. E sul mercato

TORINO - Dopo aver faticato a superare la Feralpisalò in Coppa Italia e impattato contro il Cagliari in campionato a causa di un medesimo problema, cioè la difficoltà a concretizzare le azioni da gioco prodotte, il Toro si trova alla vigilia della prima trasferta stagionale: complessa, visto che il teatro della prova contro il Milan sarà San Siro. Da una parte Ivan Juric spiega di voler lavorare con il materiale a disposizione, avendo verificato negli ultimi giorni una crescita globale che potrà concretizzarsi in campo contro i rossoneri, dall’altra pone l’attenzione sull’importanza delle qualità dei singoli, per quello che è il potenziale del Torino davanti alla porta avversaria. «Il gioco offensivo si migliora con il lavoro in allenamento - spiega il tecnico croato - ma il discorso è anche legato alle capacità del singolo calciatore. Per quanto riguarda la rosa attualmente a disposizione, penso che contro il Milan, per quanto ho visto negli ultimi giorni, si possa fare meglio rispetto alla prova col Cagliari».

Torino, il dilemma Schuurs

In relazione al mercato rimane Perr Schuurs, il candidato a essere sacrificato per consentire le manovre in entrata. «Io spero restino tutti, ma per una società come il Torino ci sta l’autofinanziamento attraverso le cessioni. E poi negli ultimi anni diversi sono stati i giocatori confermati che poi non hanno rispettato le attese». Fosse ceduto l’olandese a una nobile inglese - in coda ci sono Arsenal, Liverpool e Tottenham con la variabile Crystal Palace -Davide Vagnati avrebbe la forza per reperire il sostituto di Schuurs (favorito Hien), nonché per rinforzare il reparto offensivo: per la trequarti è calda la pista che porta al rientro di Aleksej Miranchuk, mentre per l’attaccante che potrà dare il cambio a Tonny Sanabria e Pietro Pellegri si guarda a Boadu del Monaco o all’obiettivo di lungo corso Musa Barrow del Bologna.