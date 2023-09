Toro: la Maratona impazzisce per Buongiorno. Storia di un grandissimo amore

Soppy e Sazonov in panchina: ecco perché

Al centro dell’attacco, “prima" nel Torino per Duvan Zapata, centravanti arrivato per risolvere il problema del gol al tecnico croato e subito in campo dall’inizio. Zapata che al Toro è arrivato dall’Atalanta assieme all’esterno Soppy, in panchina come Sazonov, difensore centrale georgiano che per come si è presentato all’ambiente è già un beniamino dei tifosi. I quali hanno davvero tanti motivi, per gremire lo stadio e sostenere una squadra che punta a ingranare dopo una falsa partenza in campionato, tra il pari scialbo all'esordio contro il Cagliari e la sonora sconfitta subita a San Siro con il Milan.