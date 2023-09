Toro: Rodriguez, pronto il nuovo contratto. Ma non finisce qui

TORINO - Novità per quanto riguarda il prolungamento di contratto del capitano Ricardo Rodriguez in scadenza nel giugno del 2024. L’intenzione del Toro è quella di tenerlo ancora, l’intenzione del giocatore è quella di restare. E nelle settimane scorse Davide Vagnati gli ha recapitato una proposta molto interessante: un milione netto a stagione per altri due anni . In questo modo lo svizzero, ormai 31enne, concluderebbe la carriera in granata.

Basta così? Altroché...

Ma nel contratto c’è un retroscena particolare, che potrete leggere sull’edizione cartacea di Tuttosport di lunedì 11 settembre. Qualcosa di molto, ma molto intrigante. Vi anticipiamo solo che l’esterno, assieme ai suoi due fratelli, gestisce una scuola calcio in Svizzera per ragazzi con difficoltà motorie. E per questo vi invitiamo a leggere Tuttosport perché scoprirete una novità che farà piacere ai tifosi del Toro e che conferma la volontà del club di crescere. Intanto Rodriguez, sempre l'11, scenderà in campo con la sua Nazionale contro Andorra. Ricordiamo che la Svizzera, nonostante il pareggio in Kosovo (2-2), guida la classifica del girone con 11 punti e la qualificazione all'Europeo 2024 in Germania è a un passo. Altro che Italia… La stessa Italia che, tra l’altro, Rodriguez e i suoi fratelli avevano eliminato dai Mondiali. Ricordate? Meglio non pensarci.