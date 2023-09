"Grande Torino orgoglio italiano": il Toro chiede rispetto per Superga

TORINO - "4 maggio 1949 Grande Torino, Orgoglio italiano, Patrimonio di tutti. Rispetto". Interviene sui social il Torino dopo quanto accaduto alle selezioni di X Factor con la strofa choc di un concorrente sulla tragedia di Superga che costò la vita a 31 persone e che fermò una delle squadre più forti della storia del calcio, capace di stupire l'Italia, l'Europa e il Mondo. Un patrimonio da difendere per la grande storia del Torino e tutto il calcio italiano che il club ha voluto subito sottolineare.

Un orribile passaggio del testo della "canzone" che ha gelato tutti e che non merita neanche di essere riportato. I giudici Dargen D'Amico, Morgan, Fedez e Ambra Angiolini non hanno ritenuto idoneo il candidato per proseguire il talent show.

