Superga e Heysel, il piazzale per unire Torino e Juventus

Un momento di festa e di condivisione durante il quale è stato tolto il velo sulla targa commemorativa che, da due giorni a questa parte, indica ora lo spiazzo antistante il terreno di gioco quale “Piazzale Caduti di Superga e Vittime dell’Heysel”. L’iniziativa, che ha richiamato a Piscina numerosi rappresentati istituzionali del territorio e della regione, ha così unito in un momento di profonda riflessione le due anime calcistiche di Torino, in ricordo di due eventi che dovrebbero per natura generare condivisione e che, invece, troppe volte sono stati chiamati in causa per beceri sfottò. L’opposto di quanto accaduto nel fine settimana e, per fortuna, in numerose altre occasioni.