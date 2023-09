Toro: Sanabria e Zapata insieme contro la Lazio. E in futuro?

INVIATO A ROMA - Per la prima volta Ivan Juric decide di schierare Antonio Sanabria con Duvan Zapata fin dal primo minuto. Mossa anti-Lazio, ma che può essere replicata anche nel futuro, con vista sui prossimi impegni in calendario. Persino nel derby dell'Allianz Stadium del 7 ottobre? E' una possibilità che non va esclusa, anche perché l'idea di giocare con più di una punta e in generale quella di schierare un Toro più spregiudicato del solito è nelle corde e nei pensieri del tecnico croato.