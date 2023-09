Buongiorno, niente derby: è lesione! Juric, il Toro è in emergenza difesa

Piove sul bagnato in casa Torino in vista delle prossime sfide di campionato. Lunedì i granata saranno impegnati contro l' Hellas Verona , mentre sabato 7 ottobre ci sarà l'attesissima gara all'Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Due sfide delicate nel giro di una settimana, proprio prima della sosta. Due partite nelle quali Ivan Juric dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato. Il tecnico, infatti, ha perso per infortunio anche Alessandro Buongiorno.

Torino, Buongiorno out con Verona e Juve

Questo il comunicato del Torino in merito all'infortunio del classe 1999: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".

Il difensore, uscito dopo appena 26' nell'ultima partita contro la Lazio, sarà dunque out non solo per la sfida al Verona, ma anche per il derby della Mole contro la Juventus. Un'assenza pesante, che si aggiunge a quella di Djidji e, probabilmente, di Zima. È emergenza vera per Juric, che studia le possibili alternative da schierare nelle prossime sfide di campionato.