Juric e il Toro si fidano di Sazonov: "Impara come Schuurs"

Toro, la situazione degli infortunati

Il franco ivoriano è fermo per i postumi di una doppia operazione: a giugno per un’ernia inguinale, i primi di settembre all’Institut de Médecine et de chirurgie du Sport del Principato di Monaco per un intervento di addominoplastica. L’azzurro si è invece fermato al 27’ della gara di Roma contro la Lazio per una lesione all’adduttore destro, mentre Zima continua ad avere problemi al ginocchio destro, a sua volta operato 8 mesi fa nella sua città, Olomouc. Una situazione che evidentemente complica i piani al tecnico croato, a maggior ragione visto che la gara contro il Verona cade dopo il turno infrasettimanale, e tenuto conto del derby ormai in vista (la partita contro la Juve è in programma sabato alle 18).

Toro, è l'ora di Sazonov

Allo stesso tempo, però, l’ultimo stop in ordine di tempo, quello che ha bloccato Buongiorno, consente a un nuovo acquisto granata di bruciare le tappe accorciando i tempi dell’inserimento in squadra. Il giocatore in questione è ovviamente Sazonov, il quale dopo aver esordito contro la Lazio da subentrato, nel tardo pomeriggio di oggi vivrà l’emozione della prima gara da titolare. «Sazonov è un ragazzo che vuole imparare - lo ha battezzato Juric - e in questo mi ricorda il primo Schuurs che, appena arrivato nel Toro, si era messo a disposizione con umiltà. Gli proponiamo tanti video di quanto fa in allenamento, in modo tale da spiegargli che cosa è andato bene e che cosa invece va migliorato. Deve lavorare parecchio sulla parte tecnica come sulla velocità e su tante altre cose, ma devo dire che contro la Lazio ci sono stati dei progressi, non ci sono stati errori che magari un paio di settimane fa avrebbe commesso. Il discorso che vale per lui e per gli altri ragazzi è semplice: conta la disposizione al lavoro. Chi ce l’ha cresce, mentre chi non la mette farà fatica». A precisa domanda sull’impiego contro il Verona il tecnico granata così risponde: «Potrebbe giocare». Un condizionale che pare strategico, alla luce della penuria di alternative. Ridotte al dirottamento in difesa di Tameze o Soppy, o all’utilizzo del giovane N’Guessan.