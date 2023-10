Torino, Pellegri si ferma. Niente Verona e derby a rischio

TORINO - Fin qui Pietro Pellegri, fosse anche solo per pochi minuti, ma in campionato con il Toro le aveva giocate tutte. Dallo 0-0 interno contro il Cagliari del 21 agosto alla sconfitta contro la Lazio di mercoledì scorso, 27 settembre. Questa volta gli infortuni che troppe volte lo hanno frenato nel corso della carriera sono però riemersi, sotto forma di una sofferenza al muscolo adduttore della coscia sinistra la cui entità sarà approfondita meglio nelle prossime ore. Il centravanti si perde la partita contro il Verona, e a questo punto la sua presenza è in dubbio anche in vista del derby di sabato 7 ottobre. Così fosse, l’unica alternativa a Zapata per il ruolo di attaccante centrale sarebbe Sanabria.