Torino-Verona, fischia CalVARese: Feliciani ok con piccole imprecisioni

Ermanno Feliciani insieme a Ferrieri Caputi è sicuramente il migliore fra gli arbitri al secondo anno in Can. Quella di ieri all’Olimpico-Grande Torino è stata la terza direzione stagionale su sette giornate di Serie A. E in Torino-Verona si è confermato con una prestazione positiva anche se costellata da piccole imprecisioni. Feliciani se la cava dal punto di vista tecnico, sanzionando solo 17 falli, davvero pochi. Si perde qualche fallo per strada (peccato di gioventù) e “bisticcia” un po’ con la concessione dei vantaggi, in una partita che a onor del vero non gli presenta situazioni difficili e non ha episodi in area di rigore.